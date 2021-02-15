Госкомпания по добыче урана второй год подряд отчитывается о сотнях миллионов убытков

За три квартала 2020 года государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" отчиталось о чистых убытках на сумму 356,9 млн гривен.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятия за 9 месяцев 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

По результатам полного 2019 года Восточный ГОК отчитался о 680,2 млн грн убытков. В то время как 2018 год завершен с чистой прибылью в размере 49,2 млн грн.

"Соответственно государственное предприятие за три квартала прошлого года получило валовой убыток в сумме 167 млн ​​гривен. Так как чистый доход от реализации продукции Восточного ГОКа составил 1,793 миллиарда гривен, а себестоимость продукции - 1,960 миллиарда", - говорится в сообщении.

"Из-за финансовых трудностей на государственном предприятии уменьшается количество работников. По итогам III квартала 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на Восточном ГОК составило 4931 человек, это на 358 человек меньше аналогичного периода 2019 года", - добавили в StateWatch.

При этом, среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 16,5 тыс грн, на административно-управленческий персонал - 30,9 тыс грн, тогда как на директора предприятия - 103 тыс грн.

В то же время в 2019 году среднемесячные расходы на директора достигли отметки в 250,3 тыс грн.

Несмотря на сокращение персонала, административные расходы на предприятии наоборот выросли. И за третий квартал составили 22,3 млн грн, что на 2,9 миллиона больше плановых.

"Собственный экономический спад на Восточном ГОК связывают с другой государственной компанией "Энергоатом".

На предприятии сообщили, что на 1 сентября 2020 задолженность НАЭК "Энергоатом" по договору поставки уранового концентрата составила 609 млн грн", - пишет StateWatch.

В декабре на Восточном ГОК произошел вынужденный простой из-за финансового кризиса. В начале января предприятие объявило о возобновлении работы.

На предприятии нет полноценного директора. В августе исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Кабмин назначил Антона Бендика.

Согласно биографической справки, которая есть в распоряжении StateWatch, Бендык определенный период занимал должность советника председателя правления по финансовому контролю частного "Концерна АВЭК и КО" в Харькове. Бенефициаром компании является народный депутат Александр Фельдман от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", бывший член Партии Регионов.

До АВЭКа Бендык также отвечал за финансовый мониторинг в банке "Финансовая инициатива", который принадлежал агробизнесмену Олегу Бахматюку и был ликвидирован НБУ в 2019 году.

В Министерстве энергетики, которое отвечает за деятельность Восточного ГОКа по запросу StateWatch сообщили, что годовую отчетность предприятия 2020 года получат в конце февраля этого года.

Восточный горно-обогатительный комбинат - крупнейшее в Европе уранодобывающее предприятие, основанное в 1951 году.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальная энергетическая компания "Энергоатом" закончила три квартала 2020 года с чистым убытком в размере 5,3 млрд грн. Там критическую ситуацию объяснили наращиванием дебиторской задолженности другими государственными энергетическими предприятиями - "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго".

Экономическая правда