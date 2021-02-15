Курс валют на 15 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;
Евро - 33,97 - 34,00 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,08 гривни. Евро покупают по 33,55 гривни, продают по 33,99 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,95 - 28,02 гривни, евро - 33,70 - 33,79 гривни.
Напоминаем:
Официальный курс гривни к евро на 15 февраля установился на уровне 33,68 грн (на 12 февраля - 33,81 гривни).
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.
Экономическая правда
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