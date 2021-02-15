Курс валют на 15 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 33,97 - 34,00 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,08 гривни. Евро покупают по 33,55 гривни, продают по 33,99 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,95 - 28,02 гривни, евро - 33,70 - 33,79 гривни.

Напоминаем:

Официальный курс гривни к евро на 15 февраля установился на уровне 33,68 грн (на 12 февраля - 33,81 гривни).

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,88 - 27,90 гривни.

Экономическая правда