Укроборонпром подписал соглашения о расширении сотрудничества на более чем 1 миллиард долларов
Гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на сумму более 1 миллиард долларов.
Об этом сообщается на сайте ОП.
В пресс-релизе говорится, что подписание состоялось в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты
"EDGE делает сильный акцент на совместном развития и сотрудничества. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности.
Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украиной о сотрудничестве, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал директор EDGE Фейсал Аль Банная.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua