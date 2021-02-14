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Укроборонпром подписал соглашения о расширении сотрудничества на более чем 1 миллиард долларов

Воскресенье, 14 февраля 2021, 16:06
 

Гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на сумму более 1 миллиард долларов.

Об этом сообщается на сайте ОП.

В пресс-релизе говорится, что подписание состоялось в рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты

"EDGE делает сильный акцент на совместном развития и сотрудничества. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности.

Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украиной о сотрудничестве, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал директор EDGE Фейсал Аль Банная.

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Экономическая правда
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