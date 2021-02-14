Зеленский подписал в ОАЭ двусторонние документы для улучшения сотрудничества в сферах туризма и инвестиций
Президент Владимир Зеленский в ОАЭ подписал ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами в сферах туризма и инвестиций.
Об этом говорится на сайте ОП.
Документы были подписаны по результатам встречи делегаций Украины под председательством Владимира Зеленского и наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.
В частности, был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.
Также был подписан меморандум о взаимопонимании, который призван поощрять ответственные иностранные инвестиции в сельское хозяйство и содействовать развитию торговли агропродовольственной продукцией.
"Заключение этого документа окажет положительное влияние на сотрудничество между Украиной и ОАЭ в области продовольственной безопасности и увеличение объемов двусторонней торговли", - говорится в сообщении.
Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора. Сообщается, что это имеет цель активизировать сотрудничество в туристической отрасли и увеличит двусторонний пассажиропоток.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua