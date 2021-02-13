Фонд госимущества хочет увеличить взнос для участия в торгах для аренды недвижимости в аэропортах

Фонд госимущества инициирует увеличение минимального гарантийного взноса для участия в аукционах по аренде недвижимости в пассажирских терминалах аэропортов до 40 прожиточных минимумов.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

"Эта инициатива является ответом на кризисные явления, которые наблюдаются при проведении аукционов по аренде помещений в пассажирских терминалах аэропортов", - говорится в сообщении.

Фонд приводит пример, когда 2 декабря 2020 состоялся аукцион по продлению договора аренды помещения пассажирского терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь". Действующий арендатор был компания "Turkish Airlines Inc.".

Стартовая цена аренды на аукционе равнялась сумме за последний месяц аренды по договору и составляла 12 925,76 грн. В результате торгов она выросла до 150 тыс, которую предложил победитель аукциона. Действующий арендатор отказался воспользоваться своим преимущественным правом на продление договора аренды по новой, установленной на аукционе цене, выросла бы для него почти в 12 раз.

В то же время, победитель аукциона договор аренды не заключил. Так же договор не заключил и участник аукциона, чье предложение было второй по величине.

"Недобросовестные победители этого аукциона потеряли суммы регистрационных и гарантийных взносов, которые в этом случае составили 472,30 грн и 25 851,52 грн, соответственно, на каждого. Эти суммы получил государственный бюджет, а лица, сделавшие самые ставки, но отказались заключать договор, также потеряли право участвовать в дальнейших аукционах на аренду тех же помещений", - говорится в сообщении.

Однако, вопрос продления договора аренды касс Турецких авиалиний сих пор не решен.