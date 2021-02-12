Нацкомиссия по тарифам впервые аннулировала лицензию поставщика газа

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг впервые аннулировала лицензию поставщика газа из-за злоупотребления на рынке.

Об этом сообщает НКРЕКП.

Так, во время заседания комиссии 12 февраля были принято решение аннулировать лицензию "на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа лицензиату". Отмечается, что большинство потребителей компании находится в. Мелитополе.

Причиной стало системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий по поставке природного газа.

По результатам внеплановой проверки, НКРЕКП установила, что лицензиат включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых другой поставщик газа, без получения заявлений-присоединение к договору поставки. Таким образом компания вызывала принудительный переход потребителя, что "недопустимо".

"В дальнейшем Комиссия будет также аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий", - отметила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

В Комиссии добавили, что до 1 марта потребители смогут выбрать другого поставщика газа, после чего автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" - "Нафтогазу".

Как отметил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, лицензии лишили ООО "Смарт Газ Систем".

Экономическая правда