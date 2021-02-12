В ближайшие годы количество выпускников-бакалавров IT-специальностей в украинских вузах вырастет - в 2024 году диплом бакалавра получат больше 20 тысяч человек в сфере IT, это на 23% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты "Анализа IТ-образования в вузах Украины", который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO.

"Ежегодно спрос на новых IТ-специалистов в Украине составляет 30-50 тысяч человек. В свою очередь, высшие учебные заведения ежегодно выпускают в среднем 16 200 бакалавров iТ-специальностей.

Колледжи и техникумы готовят в среднем 6300 младших специалистов в год, и это количество ежегодно увеличивается. Однако без дальнейшего образования молодые специалисты будут недостаточно привлечены на рынке труда IT-отрасли, поэтому продолжают обучение по университетской программе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем государственного заказа на IT-бакалавров постепенно уменьшался в течение 5 лет, но его существенно расширили в 2020 году.

На количество IТ-выпускников в будущем также будет влиять положительная демографическая ситуация и доля абитуриентов, которые выбирают IТ-специальности, добавляют в BRDO.

При этом, эксперты разработали три сценария, по которым эта доля может меняться.

Сценарий "динамичного роста": доля поступающих на IТ-специальности продолжит рост текущими темпами до 16,1% в 2026/ Соответственно, в 2030 году можно будет ожидать выпуска 37400 новых специалистов, что примерно соответствует текущему реальному изменению количества специалистов на рынка.

Сценарий "сдержанного роста": доля поступающих на IТ-специальности останется на том же уровне, что и сейчас - 12%. По этому сценарию в 2030 году можно ожидать выпуска 27800 новых специалистов. Рост количества выпускников по этому сценарию достигается только за счет демографических изменений.

Сценарий "замедленного роста": доля поступающих на IТ-специальности постепенно уменьшаться до 10% в 2026. Соответственно, в 2030 году можно ожидать выпуска 23200 новых специалистов.

Экономическая правда