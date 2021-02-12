Украина получит от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку вакцин – Шмыгаль

Украина получит от Европейского инвестиционного банка 50 млн евро на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - написал он.

Также, по его словам, ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь" - средства направят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

"Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

В Министерстве здравоохранения Украины сообщали, что вакцинация против COVID-19 должна начаться в середине февраля, прививки будут добровольными и бесплатными, если по очереди. Сначала будут вакцинировать группы риска.

Экономическая правда