НБУ продал на аукционе памятных монет на 430 тысяч

Нацбанк на аукционе 11 февраля реализовал всю продукцию, предлагаемую во время очередного электронного биржевого аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, участники аукциона приобрели:

все 10 наборов из девяти серебряных памятных монет "Энеида" (в футлярах) на общую сумму более 267 тыс грн;

все 20 сувенирных серебряных банкнот, которые воспроизводят дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с портретом Леси Украинки (в футлярах), на общую сумму почти 167 тыс грн.

"Аукцион состоялся на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Их подробные результаты будут обнародованы на официальном сайте Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ", - говорится в сообщении.

О проведении следующих аукционов НБУ и биржа "Контрактовый дом УМВБ" будут заблаговременно сообщать на своих официальных сайтах.

Напомним:

В ходе электронных биржевых аукционов по продаже памятных монет 28 января Нацбанк реализовал продукции почти на 800 тысяч гривень.

Экономическая правда