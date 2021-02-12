Закон о Бюро экономической безопасности передали на подпись Зеленскому

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности, который Рада приняла 28 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Документ предусматривает, что Бюро экономической безопасности образуют как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

"Законом определяются задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, принятие закона усилит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности.

Это должно уменьшить теневой бизнес в Украине и увеличить поступления налогов и сборов, оптимизировать структуры правоохранительных органов, материально-техническую базу и сократить общее количество работников, противодействуют преступности в сфере финансов.

Также 9 февраля Разумков подписал закон (проект №4090), который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности.

"Документом предусматривается ликвидация налоговой милиции со дня принятия решения Кабмином о начале деятельности Бюро экономической безопасности, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины", - добавили в Раде.

Оба закона направлены на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности", создании правоохранительного органа, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4090, который устанавливает сроки ликвидации налоговой милиции.

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