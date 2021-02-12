Появилось видео выхода китайского зонда на орбиту Марса
Китайское национальное космическое агентство распространило видео процесса выхода аппарата Tianwen-1 на орбиту Марса, посадка ожидается 18 февраля.
Об этом сообщает Liga.net.
Камеры на автоматической станции охватили поверхность Красной планеты во время пролета над ее освещенным "боком" в сторону того, который в тени. Несколько виден рельеф.
Почти пятитонный Tianwen-1 доставит на Марс 13 научных приборов с целью прежде всего картирование потенциальных залежей водяного льда на поверхности и под ней. Это важно для будущих пилотируемых миссий.
Напомним:
11 февраля китайский космический аппарат, на борту которого находится марсоход Tianwen-1, успешно вышел на орбиту Марса, в то время как американский космический модуль с марсоходом Perseverance от агентства NASA, как ожидается, уже 18 февраля совершит посадку на Красную планету.
Планируется, что марсоход Tianwen-1, который был запущен 23 июля прошлого года и преодолел в орбиту Марса около 475 тысяч километров, несколько месяцев будет анализировать поверхность Марса, после чего состоится попытка приземления на поверхность Красной планеты. Если посадка окажется удачной Китай станет второй страной в мире (после США), которому это удалось.
Цель китайской миссии заключается в том, чтобы найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.
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