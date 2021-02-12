НБУ хочет расширить использование корпоративных платежных карточек
Нацбанк намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карточек - для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использование бизнесом.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, регулятор планирует четко определить, что:
- бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов;
- перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.
"Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом / представителем физического лица-владельца счета.
Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка", - добавили в НБУ.
Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообществу.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 марта 2021 на почтовый и электронный адрес Национального банка.
Экономическая правда
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