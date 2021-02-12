НБУ хочет расширить использование корпоративных платежных карточек

Нацбанк намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карточек - для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карточек и их использование бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор планирует четко определить, что:

бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карточки для расчетов;

перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.

"Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом / представителем физического лица-владельца счета.

Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка", - добавили в НБУ.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием", который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообществу.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 17 марта 2021 на почтовый и электронный адрес Национального банка.

Экономическая правда