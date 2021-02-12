"Нафтогаз" в прошлом году вдвое снизил оплату услуг членов набсовета

В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" в 2,1 раза уменьшил стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета (на 15,387 млн грн) по сравнению с 2019 годом - до 14,038 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет о платежах "Нафтогаза" 2020 года, текстом которого агентство располагает.

Согласно документу, услуги главы наблюдательного совета Клэр Споттисвуд обошлись компании в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена - 3,049 млн грн, Бруно Лескуа - 3,042 млн грн, Натальи Бойко - 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна - 2,069 млн грн.

Отмечается, что "Нафтогаз" в 2019 году направил на оплату услуг членов наблюдательного совета 29,4 млн грн, в 2018 - 29,3 млн грн.