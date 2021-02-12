Шевченко: Европарламент одобряет закон, который блокирует возвращение Приватбанка

Европарламент приветствует принятый в мае 2020 года закон №590-IX, который усилил устойчивость банковского сектора и сделал невозможным возвращение Приватбанка предыдущим владельцам.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Европейский парламент приветствует принятый в мае 2020 года закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот закон усилил устойчивость банковского сектора и сделал невозможным возвращение Приватбанка предыдущим владельцам.

Национальный банк Украины благодарен за высокую оценку от европейских партнеров. Уверяем, что приложим все усилия для защиты законности решений о национализации Приватбанка, сохранения финансовой стабильности и не допустим потери средств налогоплательщиков", - написал Шевченко.

По его словам, НБУ планирует и в дальнейшем способствовать приближению банковского законодательства Украины к законодательству ЕС и внедрению лучших мировых практик функционирования банков.

Он добавил, что Нацбанк передал на рассмотрение Верховной Рады согласованный с экспертами МВФ законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках.

"Принятие этого закона станет важным шагом для дальнейшего усиления институционности и независимости НБУ. Он повысит ответственность органов управления банков за принятые решения, будет способствовать прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

Документ совершенствует и повышает эффективность системы внутреннего контроля, в том числе управления рисками в украинских банках", - пояснил Шевченко

По его словам, предложенные нормы введут обновленные требования по структуре капитала и нормативов его достаточности в соответствии с директивой ЕС CRD IV и регламента CRR. Также закон позволит банкам ввести процессы оценки достаточности внутреннего капитала (ICАAP) и внутренней ликвидности (ILAAP).

"Должны заверить, что независимости НБУ ничего не угрожает. Мы четко осознаем основы этой независимости и тот долгий путь, за который центробанк получил равноудаленность от всех ветвей власти для принятия профессиональных взвешенных решений в монетарной и макропруденциальных политиках.

Сегодня никто не может диктовать Национальному банку, какой устанавливать курс гривни или учетную ставку. Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом", - заверил глава НБУ.

Напомним:

13 мая Верховная Рада приняла законопроект по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности во втором чтении и целом, который называют "антиколомойским".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал этот закон, необходимый для сотрудничества с МВФ.

Экономическая правда