В США украинца осудили за отмывание денег на миллионы долларов

Суд в США приговорил гражданина Украины к более чем семи годам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег в интернете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минюст США.

"Украинец приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 доллара компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских преступников, взломавших и похитивших деньги с банковских счетов американского бизнеса", - говорится в сообщении.

Согласно договору о признании виновности и другим судебным документам, с 2009 по 2012 годы Александр Мусиенко из Одессы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами, чтобы получить более 3 миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмыть похищенное за рубежом.

Партнеры Мусиенко в схеме взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и ​​использовали эту информацию, выдавая себя за жертв.

Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и руководстве сетью "денежных мулов", то есть лиц, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году. В апреле 2019-го ФБР провело обыск и выявило в ноутбуке Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 000 номеров платежных карточек и связанную с ними идентификационную информацию.

Европейская правда