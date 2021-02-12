Курс валют на 12 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,80 гривни;

Евро - 33,65 - 33,67 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,69 - 27,93 гривни. Евро покупают по 33,41 гривни, продают по 33,82 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 27,92 гривни, евро - 33,54 - 33,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,84 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,88 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

Экономическая правда