Белорусский оппозиционер о покупке Украиной электроэнергии: "Финансируете дубинки, которыми нас бьют"

Глава Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко считает, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, финансирует режим Лукашенко и увеличивает свою энергетическую зависимость от России.

Источник: Латушко во время онлайн-дискуссии на тему "БелАЭС: спасение Украины от отключения электроэнергии или финансирование режимов Лукашенко и Путина", цитирует "Радыё Свабода"

Прямая речь: "Фактически, покупая энергию у атомной электростанции, вы напрямую финансово поддерживаете нелегитимный режим, оплачивая его призрачный, убыточный и заведомо невыгодный для белорусского народа и страны проект.

Фактически, вы увеличиваете риски Украины от использования АЭС в соседнем государстве, финансируя опасность для Украины. И эти средства идут на создание больших рисков. Опять же, вы косвенно финансируете и спонсируете дубинки, которые сегодня бьют братский для Украины белорусский народ. И здесь мы не видим двусмысленности".

Детали: Латушко выразил мнение, что Украина, принимая поставки белорусской электроэнергии, не только напрямую финансирует Александра Лукашенко и репрессии против белорусов, но и увеличивает свою энергетическую зависимость от России, которая финансирует строительство БелАЭС.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар подчеркнул, что Украина покупает электроэнергию у единой энергосистемы Беларуси, а не у Белорусской АЭС.

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Инна Совсун сообщила, что профильный комитет парламента уже рассмотрел законопроект о запрете поставки электроэнергии из России и Беларуси, как это было в прошлом году. Однако иронично отметила, что вынести его на рассмотрение могут уже после окончания отопительного сезона.

По данным национальной энергетической компании Укрэнерго, в январе Украина получила 180,6 млн киловатт-часов из Беларуси, еще 0,01 млн киловатт-часов - в рамках технологических потоков, связанных с тем, что пока украинская энергосистема интегрирована с системами России и Беларуси.

Впервые Беларуси пришлось воспользоваться экстренной помощью Украины в связи с остановкой Белорусской АЭС.

Экстренная помощь Украине со стороны Беларуси в январе составила 3,13 миллиона киловатт-часов, тогда как Беларуси потребовалось 0,01 миллиона киловатт-часов украинской электроэнергии, чтобы сбалансировать работу белорусской энергосистемы после аварийной остановки энергоблока БелАЭС.

Дополнительно: Белорусская атомная электростанция строится с 2011 года недалеко от Островца Гродненской области, в 22 км от границы с Литвой, в 50 км от Вильнюса и 125 км от Минска.

Сроки запуска несколько раз переносились. БелАЭС строит российская государственная компания "Росатом" за счет кредита от России.

Литва протестует против Белорусской АЭС на высшем государственном уровне, в международных структурах. Литву поддерживает президент Эстонии.

Украинская правда