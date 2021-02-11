Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,81 грн (на 11 февраля - 33,67 гривни).

Напоминаем:

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,88 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

Экономическая правда