Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,84 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,81 грн (на 11 февраля - 33,67 гривни).
Напоминаем:
11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,88 гривни.
11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.
10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.
Экономическая правда
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