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Зеленский в январе получил меньше тысячи долларов зарплаты

Четверг, 11 февраля 2021, 19:05
 

В январе Государственное управление делами выплатило президенту Владимиру Зеленскому 22,5 тыс грн заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

Из руководящего состава офиса президента (ОП) самую большую зарплату получил руководитель аппарата Алексей Днепров. Ему в прошлом месяце перечислили 74,3 тыс грн.

На втором месте - заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко - 59,8 тыс грн, а на третьем его непосредственный руководитель Андрей Ермак - 37 тыс грн.

Заместители Ермака Юлия Свириденко, Юлия Соколовская и Андрей Смирнов получили по 35,2 тыс грн, 33,5 тыс грн и 30,6 тыс грн соответственно.

Наименьшая заработная плата выплачена Олегу Татарову - лишь 21,9 тыс грн.

Информация о вознаграждения Юрия Костюка, Игоря Жовквы и Романа Машовца в расходах Государственного управления делами отсутствует.

В общем работникам Офиса президента в январе перечислили более 14 млн грн.

Напомним, должностной оклад президента составляет 28 тыс грн, руководителя ОП - 18 тыс грн, его первого заместителя - 16 тыс грн, а заместителя 15 тыс грн.

Больше о заработных платах президента, его Офиса и народных депутатов читайте в материале УП.

Экономическая правда

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Зеленский зарплата

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