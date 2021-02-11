НБУ доказал в судах законность решений по "непрозрачным" банкам

Нацбанк доказал в судах законность всех решений по выводу банков с рынка за непрозрачную структуру собственности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера ПАО "Банк "Народный капитал" на решение судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным.

"Напомним, банк "Народный капитал" был признан неплатежеспособным в январе 2017 года. Основной основанием для такого решения был факт установления наличия непрозрачной структуры собственности в банке.

Банк "Народный капитал" был пятым банком, основанием для вывода которого является непрозрачная структура собственности. До этого, по этой же причине были признаны неплатежеспособными следующие банки: "ТК Кредит", "Юнисон", "Смартбанк" и "КЛАССИКБАНК", - напомнили в НБУ.

В регуляторе добавили, что во всех случаях владельцы банков не приняли необходимых действий для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства.

Как сообщалось, 11 сентября 2017 года Днепропетровский окружной админсуд отказал в признании незаконным решения о признании "КЛАССИКБАНК" неплатежеспособным.

7 сентября 2018 года Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления акционера банка - кипрской компании Мелигант Груп ЛТД - принял окончательное решение о законности отнесения банка "Юнисон" в категорию неплатежеспособных и введения в банк временной администрации.

20 ноября 2018 года Верховный Суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали истцу в отмене решения о неплатежеспособности банка "ТК Кредит".

"Таким образом Национальный банк выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными.

Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, - подтверждены судами", - подчеркнули в Нацбанке.

Экономическая правда