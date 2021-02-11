НБУ доказал в судах законность решений по "непрозрачным" банкам
Нацбанк доказал в судах законность всех решений по выводу банков с рынка за непрозрачную структуру собственности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что Верховный Суд Украины 27 января 2021 года полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера ПАО "Банк "Народный капитал" на решение судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным.
"Напомним, банк "Народный капитал" был признан неплатежеспособным в январе 2017 года. Основной основанием для такого решения был факт установления наличия непрозрачной структуры собственности в банке.
Банк "Народный капитал" был пятым банком, основанием для вывода которого является непрозрачная структура собственности. До этого, по этой же причине были признаны неплатежеспособными следующие банки: "ТК Кредит", "Юнисон", "Смартбанк" и "КЛАССИКБАНК", - напомнили в НБУ.
В регуляторе добавили, что во всех случаях владельцы банков не приняли необходимых действий для приведения своей структуры собственности в соответствие с требованиями законодательства.
Как сообщалось, 11 сентября 2017 года Днепропетровский окружной админсуд отказал в признании незаконным решения о признании "КЛАССИКБАНК" неплатежеспособным.
7 сентября 2018 года Верховный Суд, отказав в удовлетворении заявления акционера банка - кипрской компании Мелигант Груп ЛТД - принял окончательное решение о законности отнесения банка "Юнисон" в категорию неплатежеспособных и введения в банк временной администрации.
20 ноября 2018 года Верховный Суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали истцу в отмене решения о неплатежеспособности банка "ТК Кредит".
"Таким образом Национальный банк выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании этих банков неплатежеспособными.
Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, - подтверждены судами", - подчеркнули в Нацбанке.
Экономическая правда
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