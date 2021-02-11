Курс валют на 11 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,88 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,87 - 27,88 гривни;

Евро - 33,77 - 33,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 28,04 гривни. Евро покупают по 33,49 гривни, продают по 33,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,90 - 27,95 гривни, евро - 33,62 - 33,75 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.

Экономическая правда