Банки в прошлом году заработали на 29% меньше - НБУ

В прошлом году чистая прибыль банков составила 41,3 млрд грн, что на 29% меньше показателей 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в 2019 году банковская система заработала 58,4 млрд грн, что на 17,1 млрд грн меньше прибыли 2020 года. В Нацбанке также добавляют, что коронакризис оказал влияние на банки мягче, чем ожидалось.

Так, количество убыточных банков не выросла: с 73 платежеспособных банков 65 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки 8 банков на сумму 6,4 млрд грн. Прибыль сектора очень концентрированный ПриватБанк сформировал 61% всей прибыли (25,3 млрд грн), а пять самых прибыльных банков - 89% прибыли.

Регулятор ожидает, что в ближайшее время будут оставаться риски снижения доходности банков:

"Частично их можно компенсировать, повышая операционную эффективность. На прибыль также будут давить отчисления в резервы. Следовательно, доходность банков несколько ослабнет, но будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Худшим финрезультат был в IV квартале прошлого года из-за повышения отчислений в резервы - прибыль составила 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала того же года и на 63% меньше 2019 года. В общем, расходы на резервы по кредитам в 2020 году выросли на 91% до 20.8 млрд грн против 10.9 млрд грн в 2019 году.

Снижение экономической активности повлияло на показатели комиссионных доходов банков, которые после падения в первом полугодии восстановились до конца года. Так, за первое полугодие чистый комиссионный доход банков сократился на 1.5% г / г, а во II полугодии - вырос на 5.8% г / г "в большей части благодаря росту безналичных операций". Чистый процентный доход рос в течение всего времени и за год увеличился на 7%.

Экономическая правда