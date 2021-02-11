Кредиты "5-7-9" смогли получить только 13% подавших заявки бизнесменов

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тысячи заявок от предпринимателей на общую сумму 80,9 миллиарда гривень, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63 тысячи кредитных договоров на 20,2 миллиарда гривень.

Об этом заявил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает пресс-служба Минфина.

"За последнюю неделю подписано 200 кредитных договоров на сумму 523,1 млн грн", – уточнил Драганчук.

По словам заместителя министра, по состоянию на начало февраля в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

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Экономическая правда