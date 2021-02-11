Биткоин потребляет столько же электроэнергии, сколько вся Украина – BBC
Четверг, 11 февраля 2021, 09:25
Майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина.
Об этом говорится в инфографике BBC со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.
Ученые отмечают, что в целом транзакции, связанные с биткоином, потребляют около 121,36 тераватт ежегодно – больше, чем вся Аргентина.
Числовые данные по Украине в инфографике не предоставлені, но биткоин находится через одну ступень от Украины, между Норвегией и Аргентиной.
Норвегия потребляет 122,2 тераватт электроэнергии в год.
Экономическая правда
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