Биткоин потребляет столько же электроэнергии, сколько вся Украина – BBC

Майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина.

Об этом говорится в инфографике BBC со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

Ученые отмечают, что в целом транзакции, связанные с биткоином, потребляют около 121,36 тераватт ежегодно – больше, чем вся Аргентина.

Числовые данные по Украине в инфографике не предоставлені, но биткоин находится через одну ступень от Украины, между Норвегией и Аргентиной.

Норвегия потребляет 122,2 тераватт электроэнергии в год.

Экономическая правда