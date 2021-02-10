"Кернел" Веревского покупает 13 агрокомпаний Хомутынника

Андрей Веревский

Агрохолдинг "Кернел" подал заявку на приобретение агрохолдинга "КаскадАгро" у своего миноритария, украинского бизнесмена и экс-народного депутата Виталия Хомутынника.

Соответствующую заявку Kernel Holding S.A. на получение разрешения на покупку свыше 50% в "КаскадАгро" и еще 12 агрокомпаниях рассмотрит Антимонопольный комитет, передает "Интерфакс-Украина".

В начале августа 2020 года АМКУ уже выдал подобное разрешение на покупку этих компаний руководителю юридического бюро "Гарез и Партнеры", основателю сети пекарен "Волконский", инвестору (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика) Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (Абу-Даби, ОАЭ).

Речь, в частности, идет о фирмах "Агрофирма "Видродження", "Сосницкие Аграрные Инвестиции", "Червонянские Аграрные Инвестиции", "Нива", "Красноколядинское", "Агродмитриевское", "Украина", "Коропские Аграрные Инвестиции"(все – Черниговская обл.) и "Агро-Полис", "Червонослободское-2", "Засулля-5", "Агросвит" (все – Сумская обл.).

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Хомутынник преимущественно через кипрскую Cacique Limited.

Из этой группы компаний семь уже принадлежали "Кернел" после покупки летом 2017 года агрохолдинга "Украинские аграрные инвестиции", однако осенью того же года Хомутынник получил право на их покупку у "Кернела" и затем реализовал его.

В соответствии с информацией на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника, агрохолдинг "КаскадАгро" имеет земельный банк 43 тыс. га, два элеватора общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и две фермы.

Cascade Investment Fund в октябре 2015 года приобрел 5% акций "Кернел", а к концу 2017 года увеличил свой пакет до 6,59%.

Акции Kernel торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей около 40%.