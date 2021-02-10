Гривня завершила резкое укрепление к доллару и немного "откатилась"
Среда, 10 февраля 2021, 19:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,67 грн (на 10 февраля - 33,44 гривни).
Напоминаем:
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни.
Экономическая правда
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