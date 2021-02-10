Шмыгаль: Основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что основная стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций.

Об этом он сказал во время онлайн-встречи с гендиректором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний в ходе рабочего визита в Брюссель 10 февраля, передает Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, для привлечения бизнес-инвестиций правительство совместно с народными депутатами, экспертами и аналитиками работает над разработкой Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Премьер добавил, что, по данным инвестиционных компаний, экономика Украины в конце прошлого года вернулась на докризисный уровень.

"Данные Европейской бизнес ассоциации также отмечают, что Украина наиболее мягко среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли только 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%", - подчеркнул Шмыгаль.

"На сегодня мы определили ключевые приоритеты стратегии. Среди них европейская и евроатлантическая интеграция. Верховенство права, защита частной собственности, гендерное равенство и абсолютная нетерпимость к коррупции. Экономическая свобода - честная конкуренция, равные условия для бизнеса и свободное движение капитала. Институциональная способность", - сказал глава правительства.

Он также озвучил представителям европейских компаний 5 ключевых направлений НЭС-2030, которые являются критически важными для бизнеса и инвесторов.

"Первое - это верховенство права. Мы активно работаем с МВФ, европейскими структурами по внедрению обновленного законодательства в судебной сфере. Такие проекты законов подготовлены и будут в этом году приниматься парламентом Украины. Второе - инвестиционная привлекательность.

Мы принимаем изменения в закон об инвестиционных парках, одобрили законодательство, которое вводит сопровождение инвестора на государственном уровне", - заначив Шмыгаль.

Третьим ключевым направлением Денис Шмыгаль назвал "зеленый курс".

По его словам, возобновляемые источники энергии, современные технологии в производстве, энергоэффективность и энергосбережение - это те направления, которые будут сквозным вопросом в стратегии экономического развития. Четвертый вектор - развитие малого и среднего предпринимательства, пятый - диджитализация.

Экономическая правда