Президенту банка "Аркада" сообщили новое подозрение - в растрате более 22 миллионов

Константин Паливода

Правоохранители сообщили о новом подозрении - в растрате 22,7 миллиона гривен – экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, информированные собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении экс-главе правления одного из коммерческих банков в растрате миллионов гривен вкладчиков".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, это Константин Паливода, по которому расследуется и другое уголовное производство.

По данным следствия, экс-глава правления, будучи бенефициарным владельцем банка, с использованием связанных с банком двух юридических лиц организовал и наладил механизм растраты средств участников фондов финансирования строительства.

Было реализовано две программы лояльности. В связи с невыполнением двумя юридическими лицами условий акционных программ, банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных ими средств.

Прямая речь Максимец: "Схема вывода средств заключалась в том, что при инвестировании учитывалась акционная стоимость квадратного метра, а после расторжения договоров средства возвращались по рыночной стоимости квадратного метра, то есть 10 раз выше".

Дополнительно: Сейчас прокурорами готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним: В сентябре 2020 года правоохранители сообщили о подозрении президенту банка "Аркада" Константину Паливоде в присвоении 50 млн гривен.

По данным предварительного расследования, в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада".

Суд арестовал Паливоду на 2 месяца, но впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест.

Банк "Аркада" находится в стадии ликвидации.