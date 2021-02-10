За 2020 год украинцы оформили 34 706 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 77% (26 719) через Приватбанк.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По сравнению с 2019 годом количество оформленных электронных лимитов выросло более чем втрое (26719 против 7200). Общая сумма оформленных через Приватбанк лимитов в 2020 году составила в эквиваленте 137,6 млн долл США, а в среднем украинцы в прошлом году инвестировали за границу немного более 5 тыс долл США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году украинцы чаще всего оформляли разрешения на вывоз валюты для покупки ценных бумаг мировых компаний.

"Именно на инвестиции за границу в банке было оформлено 66% (17 663) е-лимитов, 33% (8842) - на размещение средств на зарубежном личном счете и 1% (214) - на страхование жизни за рубежом", - добавили в банке.

При этом, бесспорным лидером для инвестирования средств украинцами остается США - за 2020 год для инвестиций в американские компании оформлено 14607 е-лимитов.

На втором месте Кипр - 2868 э-лимитов, также популярны переводы на банковские счета в странах, где больше всего украинских заробитчан - Польша (2124) и Испания (1662).

Больше всего инвестированных за границу средств украинцы перечислили в долларах США (70%), также популярны евро (25%) и польский злотый (4,5%).

Экономическая правда