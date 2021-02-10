В этом году "Укрзализныця" планирует обновить почти 400 километров путей

В 2021 году "Укрзализныця" планирует реконструировать более 316 км путей и еще более 82 км - капитально отремонтировать.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что планы по обновлению путевой инфраструктуры на 2021 год превышают фактические объемы выполненных работ в 2020 году, когда было реконструировано 112,6 км и капитально отремонтировано 48,1 км путей.

"Кроме этого, железнодорожники будут выполнять и другие текущие ремонты пути и обновлять стрелочные переводы.

Предполагается, что путевые работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов, в частности Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и др", - говорится в сообщении.

"Эти меры по обновлению путевой инфраструктуры позволят Укрзализныце гарантировать безопасность перевозок и обеспечить движение поездов с установленными скоростями", - добавили в УЗ.

Экономическая правда