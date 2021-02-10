Мининфраструктуры попросило 500 миллионов из COVID-фонда на поддержку авиации

Министерство инфраструктуры Украины в конце декабря 2020 года обратилось к Кабмину с просьбой выделить 500 млн грн для поддержки гражданской авиации во время второй волны COVID-19.

Об этом говорится в письме министра инфраструктуры Владислава Криклия к Кабмину, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

В частности, в письме указано, что пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине в 2020 году снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков. В том числе аэропорты "Борисполь" и "Львов" имени Даниила Галицкого требовали дополнительных средств.

"В обоснование Криклий отметил, что в условиях карантинных мероприятий весной 2020 года аэропортами и авиаперевозчиками были приняты антикризисные меры: перевод персонала на неполный рабочий день, сокращение персонала, сокращение флота авиаперевозчиков, закрытие терминала "F" в аэропорту "Борисполь". Указанные меры дали уменьшить расходы на содержание аэропортов", - говорится в сообщении.

"За прошедшие годы государственными предприятиями в сфере гражданской авиации были осуществлены значительные отчисления в пользу государства (ГП МА "Борисполь" в 2018 году - 1806 млн грн; 2019 году - 2049 млн грн, ГП МА "Львов им. Даниила Галицкого" в 2018 году - 222 млн грн; 2019 году - 214 млн грн)", - также говорится в письме.

Также в письме отмечается, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.

Средства планируют потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.

Ранее Минэнерго попросило вернуть из COVID-фонда 140 миллионов на развитие урановой шахты.

Экономическая правда