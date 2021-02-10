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В украинском Bolt сменилось руководство

Среда, 10 февраля 2021, 11:15
 

Компания Bolt в Украине назначила нового руководителя направления райд-хейлинга (заказ поездок через интернет - ред.) - им стал Сергей Павлик, он будет отвечать за развитие компании, организацию бизнес-процессов и управление командой.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании, предоставленном ЭП.

Отмечается, что ранее Сергей Павлик занимал должность операционного директора компании Bolt.

 
Сергей Павлик

"Назначение нового руководителя является важным этапом в дальнейшем развитии компании Bolt в Украине. Мы уверены, что наша совместная работа способствует развитию рынка заказа поездок и позволит Украине занять лидирующую позицию среди других стран СНГ, где активны сервисы компании Bolt", - заявила региональный менеджер компании Bolt в странах СНГ и Балтии Екатерина Хан.

"Моя главная задача в новой роли - сделать сервисы компании Bolt доступными в большом количестве городов Украины, а также развивать и повышать стандарты отрасли заказа поездок", - отметил Павлик.

В компании добавили, что Сергей Павлик начал работать в Bolt в 2019 году как операционный директор.

Bolt - платформа для заказа поездок, услугами Bolt пользуется более 50 млн человек в 40 странах Европы и Африки.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковске и Одессе.

Экономическая правда

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Bolt

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