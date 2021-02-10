Курс валют на 10 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,74 - 27,75 гривни;
Евро - 33,67 - 33,69 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,66 - 27,87 гривни. Евро покупают по 33,27 гривни, продают по 33,69 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,78 - 27,86 гривни, евро - 33,41 - 33,59 гривни.
Напоминаем:
9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,62 гривни.
9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.
8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.
Экономическая правда
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