Курс валют на 10 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки

10 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,75 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,75 гривни;

Евро - 33,67 - 33,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,66 - 27,87 гривни. Евро покупают по 33,27 гривни, продают по 33,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,78 - 27,86 гривни, евро - 33,41 - 33,59 гривни.

Напоминаем:

9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70 - 27,62 гривни.

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 9 февраля на уровне 27,67 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,65 гривни.

Экономическая правда