В прошлом году вкладов в банках-участниках Фонда гарантирования стало на треть больше

В 2020 году сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов выросла на 28,1% до 607,6 млрд грн - из них гарантируется 39,3%.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что гривневых вкладов стало на 77,9 млрд грн больше (до 357,4 млрд грн), а валютных - на 55,2 млрд грн (до 250,2 млрд грн).

Фондом гарантируются вклады, сумма которых не превышает 200 тысяч гривен - таких вкладов 98% от общего количества. Их общая сумма составляет 238,7 млрд грн, или 39,3% общей суммы вкладов.

Вкладчиков-ФЛП всего 3,3%, сумма их вкладов на 1 января 2021 составляет 53,65 млрд грн (+21,3 млрд грн) - это 8,8% общей суммы вкладов.

"В отличие от предыдущих кризисов, ситуация в Украине в этом году не сопровождается оттоком депозитов. Напротив, вклады населения растут значительными темпами, несмотря на снижение процентных ставок", - отметила директорка департамента мониторинга деятельности банков Фонда Елена Дещеня.

Она отметила, что это будет способствовать оживлению потребительского спроса после улучшения эпидемической ситуации. Однако в то же время "чрезмерный объем ликвидных активов с низкой доходностью генерирует риски долларизации".

В ФГВФЛ объясняют увеличение объемов вкладов увеличением минимальной заработной платы в 2020 году, приростом фонда оплаты труда и бюджетных выплат на соцзащиту, а также приростом частных банковских переводов в Украину.

Экономическая правда