ООН ожидает падения мировой торговли услугами на 7% в первом квартале

Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует падение мировой торговли товарами и услугами в первом квартале 2021 - на 1,5% и 7% соответственно.

Об этом сообщает Reuters.

В ООН ожидают замедления восстановления мировой торговли в первой четверти 2021 года. Против последней четверти 2020 года, торговля товарами упадет на 1,5%, услугами - на 7%. В то же время, в Организации подчеркивают, что прогнозы могут меняться из-за неопределенности относительно пандемии и государственных пакетов помощи в мире.

После того, как по результатам первого полугодия в прошлом торговля сократилась на 15%, во второй половине она восстановилась, а общая торговля товарами в четвертом квартале выросла примерно на 8% по сравнению с третьим, объяснили в ООН.

Значительный вклад в восстановление сделали страны Восточной Азии, объем торговли товарами из этого региона вырос на 12% в четвертом квартале против 2019 года. В организации также добавили, что большинство производственных секторов возобновились в четвертом квартале прошлого года, кроме энергетики и транспорта.

В то же время, торговля услугами стагнировала на уровнях, которые наблюдались в третьем квартале, говорится в отчете. Отмечается, что меньше всего пострадали показатели экспорта услуг из Китая и Индии.

Экономическая правда