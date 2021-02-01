Регулятор выдал банкам 742 миллиона гривень короткого рефинанса

Нацбанк по результатам тендера 29 января удовлетворил заявки трех банков по рефинансированию на сумму 742 миллиона гривень сроком до 84 дней по ставке 6%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

"Национальный банк Украины сообщает, что 29.01.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на сумму 742,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых" , - говорится в сообщении.

Напомним:

Нацбанк по результатам тендера 22 января удовлетворил заявки двух банков по рефинансированию на сумму 256 000 000 гривен сроком до 84 дней по ставке 6%.

Национальный банк на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет удовлетворил заявки пятнадцати банков на 8,472 миллиарда гривен под 6% годовых.

Больше всего получили Ощадбанк (2,25 млрд грн), Универсал Банк (1,5 млрд грн), Банк Сич (1,25 млрд грн) и Укргазбанк (1 млрд грн).

Экономическая правда