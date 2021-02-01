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Полномочия Хромаева: В Нацкомиссии по ценным бумагам ждут указа Зеленского

Понедельник, 1 февраля 2021, 16:55
 

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 года сроком на 6 лет, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового главы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ пресс-службы НКЦБФР на запрос.

Трое членов Комиссии также выполняют свои обязанности до назначения новых руководителей.

"Они продолжают выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы или члена Комиссии - статья 6 закона о государственном регулировании рынка ценных бумаг", - заявили в пресс-службе.

"Назначение и увольнение должностных лиц руководящего состава НКЦБФР осуществляется указом президента Украины", - говорится в сообщении.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку формируется в составе главы и шести членов комиссии, назначаемых на срок 6 лет.

"Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена - Дмитрий Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук - были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов - от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными", - добавляет "Интерфакс-Украина".

Читайте также статью ЭП: Один против всех: удержится ли Хромаев в кресле главы Комиссии по ценным бумагам

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НКЦБФР президент

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