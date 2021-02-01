Курс валют на 1 февраля: курс, "черный" и наличный рынки
29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,07 - 28,09 гривни;
Евро - 33,93 - 33,95 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 - 28,21 гривни. Евро покупают по 33,78 гривни, продают по 34,20 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 - 28,149 гривни, евро - 33,94 - 34,02 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua