Курс валют на 1 февраля: курс, "черный" и наличный рынки

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,09 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,07 - 28,09 гривни;

Евро - 33,93 - 33,95 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 - 28,21 гривни. Евро покупают по 33,78 гривни, продают по 34,20 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,09 - 28,149 гривни, евро - 33,94 - 34,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 1 февраля на уровне 28,13 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 29 января на уровне 28,19 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,14 гривни.

Экономическая правда