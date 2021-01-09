Города, которые потеряли скидку на электроэнергию за расположения в 30 километровой зоне от АЭС, хотят вернуть их обратно

орода, которые потеряли скидку на электроэнергию за расположения в 30 километровой зоне от атомных электростанций, хотят вернуть их обратно.

Об этом говорится в материале ЭП.

В городе Никополь, недалеко от Запорожской АЭС, депутаты собрались на внеочередную сессию и приняли обращение к Верховной Раде, президенту, Кабинету Министров и народному депутату от своего округа Дениса Германа, который входит в состав "Слуги народа".

Местные депутаты апеллируют к 12 статье закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и требуют вернуть скидку. Мэр Никополя Александр Саюк зарегистрировал петицию на сайте президента о восстановлении льгот для всех городов с 30-километровых зон.

В 46-тысячном городе Марганец накануне прошел митинг против отмены льгот. Под городским советом собрались несколько сотен человек с требованием вернуть тарифы. Аналогичная акция прошла в 108-тысячном городе Никополе и сейчас планируется в 38-тысячном городе Покров.

Эти три города объединяет то, что они официально отказались от централизованного отопления, а значит больше зависимы от тарифов на электроотопление.

Напоминаем:

С 1 января 2021 Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт-час. Правительство установило фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн-кВт.ч.

Так же для домов с электрообогревом выросли с 90 коп за кВт-ч за первые 3000 кВт-ч до 1,68 грн-кВт.ч

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017

Компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление сообщила, что с 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций. До этого жители таких районов имели скидку и платили за электроэнергию на 30% меньше.

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Как Никополь, Марганец и Покров избавились от централизованного отопления