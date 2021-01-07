Коболев стал членом набсовета "Киевстара"

Акционеры мобильного оператора "Киевстар" избрали членами наблюдательного совета компании на 3 года главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, сооснователя инвестфонда Diligent Capital Partners Даниила Пасько и главу совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива.

Об этом говорится в документах "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Такое решение было принято на собрании акционеров 31 декабря 2020 года.

Этим же решением продлили полномочия членов наблюдательного совета: Александра Казбеги (главный директор группы по стратегии "Веон Лтд".), Серкана Окандана (главный финансовый директор группы "Веон Лтд".) Каана Терзиоглу (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд".), Серджи Херреро Ногуэра (со-главный исполнительный директор группы "Веон Лтд".).

Глава наблюдательного совета будет избран членами совета большинством голосов количественного состава.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи.

Акционер "Киевстара" - группа Veon Ltd. (Ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, которая входит в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций.

Экономическая правда