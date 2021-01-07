Все разделы
Укр / Рус

Витренко рассказал о результатах мониторинга розничного рынка газа

Четверг, 7 января 2021, 13:05
 

Минэнерго закончило мониторинг розничного рынка газа, показало проблемы на нем и предложило вариант их решения.

Об этом сообщил в Facebook вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"В соответствии с поручением премьер-министра Украины Министерство энергетики со своей стороны закончило мониторинг розничного рынка газа. Мы показали проблемы на этом рынке.

Мы показали уязвимость потребителей к злоупотреблениям на этом рынке, так же как уязвимость потребителей и к стремительному росту рыночных цен", - написал он.

"Субсидии являются механизмом государственной помощи тем, кто не может платить справедливую рыночную цену.

Но субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблений на рынке природного газа, когда потребители платят цену выше справедливого рыночного уровня. Так же субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к значительному и стремительному увеличению рыночной цены", - добавил Витренко.

По его словам, Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы, сейчас он обрабатывается с другими министерствами.

"Начиная с понедельника я буду более подробно информировать вас о прогрессе с решением этой проблемы", - отметил вр.и.о. министра.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль поручил вр.и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

Читайте также: Цены на газ вырастут: сколько украинцы будут платить в январе

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэнергетики газ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минэнерго рассказали, когда могут создать компанию на базе "Центрэнерго" и госшахт 4 января 2021, 18:00
Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января 1 января 2021, 16:00
В Минэнерго объяснили рост тарифов на электроэнергию для населения 29 декабря 2020, 12:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!