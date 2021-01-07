Витренко рассказал о результатах мониторинга розничного рынка газа
Минэнерго закончило мониторинг розничного рынка газа, показало проблемы на нем и предложило вариант их решения.
Об этом сообщил в Facebook вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
"В соответствии с поручением премьер-министра Украины Министерство энергетики со своей стороны закончило мониторинг розничного рынка газа. Мы показали проблемы на этом рынке.
Мы показали уязвимость потребителей к злоупотреблениям на этом рынке, так же как уязвимость потребителей и к стремительному росту рыночных цен", - написал он.
"Субсидии являются механизмом государственной помощи тем, кто не может платить справедливую рыночную цену.
Но субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблений на рынке природного газа, когда потребители платят цену выше справедливого рыночного уровня. Так же субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к значительному и стремительному увеличению рыночной цены", - добавил Витренко.
По его словам, Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы, сейчас он обрабатывается с другими министерствами.
"Начиная с понедельника я буду более подробно информировать вас о прогрессе с решением этой проблемы", - отметил вр.и.о. министра.
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль поручил вр.и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.
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Экономическая правда
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