Витренко рассказал о результатах мониторинга розничного рынка газа

Минэнерго закончило мониторинг розничного рынка газа, показало проблемы на нем и предложило вариант их решения.

Об этом сообщил в Facebook вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

"В соответствии с поручением премьер-министра Украины Министерство энергетики со своей стороны закончило мониторинг розничного рынка газа. Мы показали проблемы на этом рынке.

Мы показали уязвимость потребителей к злоупотреблениям на этом рынке, так же как уязвимость потребителей и к стремительному росту рыночных цен", - написал он.

"Субсидии являются механизмом государственной помощи тем, кто не может платить справедливую рыночную цену.

Но субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к злоупотреблений на рынке природного газа, когда потребители платят цену выше справедливого рыночного уровня. Так же субсидии не решают проблему уязвимости потребителей к значительному и стремительному увеличению рыночной цены", - добавил Витренко.

По его словам, Минэнерго предложило вариант решения этой проблемы, сейчас он обрабатывается с другими министерствами.

"Начиная с понедельника я буду более подробно информировать вас о прогрессе с решением этой проблемы", - отметил вр.и.о. министра.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль поручил вр.и.о. главы Минэнерго совместно с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

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Экономическая правда