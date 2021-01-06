Международные резервы Украины достигли рекорда с 2012 года

Международные резервы Украины по итогам 2020 года выросли на 15% и составляют 29,13 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, в течение 2020 года международные резервы выросли на 3,8 млрд долларов, или на 15%:

"Несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составил 2,2 млрд долл. США, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий - объемы чистой покупки валюты за год превысили 1 млрд долларов", - говорят в НБУ.

Расходы на обслуживание и погашение государственного и гарантированного долгов составляют 10,4 миллиарда долларов "и были почти тождественными размеру поступлений в пользу правительства (10,3 млрд долл. США)".

На увеличение объема международных резервов повлияло также повышение стоимости фининструментов из-за изменений рыночной стоимости и курсов валют на 2,3 млрд долларов.

В декабре валютные поступления в пользу правительства составляли почти 3 млрд долларов, в том числе 1 млрд от продажи ОВГЗ и 0,7 миллиарда от евробондов. На обслуживание и погашение госдолга направлено 478 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - заключают в НБУ.

Экономическая правда