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В США запретили 8 китайских приложений из соображений национальной безопасности

Среда, 6 января 2021, 15:10
 

Президент США Дональд Трамп подписал запрет 8 китайских приложений для расчетов из-за "угрозы национальной безопасности США" - среди приложений есть и известные Alipay и WeChat Pay.

Об этом сообщает ВВС.

Приказ начнет действовать через 45 дней, когда Трамп уже покинет офис и передаст полномочия. В нем говорится о том, что через эти приложения может осуществляться отслеживание и сбор информации о правительственных работниках.

Кроме Alipay, WeChat Pay и QQ Wallet под запрет попали Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate и WPS Office.

"Соединенные Штаты должны прибегать к жестким действиям против тех, кто создает или контролирует связанные с Китаем приложения для защиты наших национальных интересов", - говорится в приказе. Указывается и угроза сбора персональной информации благодаря доступу к личным электронных устройств.

В последние месяцы в офисе администрация Трампа ограничила возможности доступа к американским товарам для ряда китайских и российских компаний по соображениям национальной безопасности.

Немало разговоров говорится о запрете оборудования корпорации Huawei и приложения TikTok компании ByteDance. Последний должен был работать в США до 4 декабря, однако запрет в очередной раз отложили.

Экономическая правда

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Китай США

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