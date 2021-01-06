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Норвегия стала первой страной, где электромобили превысили половину рынка новых машин

Среда, 6 января 2021, 11:05
 

Норвегия стала первой в мире страной, где за прошедший 2020 год больше половины регистраций новых транспортных средств пришлось на электромобили или автомобили с гибридным приводом. 

Об этом говорится в данных Службы информации дорожного движения, передает DW

В 2019 году доля проданных новых автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ составила 49,4%, а в 2020-м - уже 54,3%.

Самыми продаваемыми моделями в 2020-м стали Audi e-tron, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Nissan Leaf, а также гибридная версия Volkswagen Golf.

Норвегия считается пионером в области продвижения электромобилей. Бум электромобильности обусловлен государственными льготами. В частности, такие модели не облагаются рядом налогов, что позволяет удержать цены на уровне бензиновых и дизельных аналогов. 

Норвегия намерена с 2025 года полностью отказаться от продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

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электромобиль Норвегия

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