Большой польский банк поглотил Idea Bank

Польский фонд банковских гарантий накануне Нового года инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank, который с 3 января 2021 года передан польскому банка Pekao S.A.

Об этом сообщает FinClub.

В группу польского Idea Bank S.A. также входят банки в Украине (Идея Банк), Румынии и Беларуси.

Решение о принудительной передаче Idea Bank S.A. одному из крупнейших польских банков Pekao S.A. было принято 31 декабря 2020 года - процесс принудительного присоединения состоялся 3 января 2021 года. При этом полная оперативная интеграция ожидается до конца 2021 года.

"Из-за плохой ситуации с капиталом Idea Bank S.A. Фонд банковских гарантий инициировал принудительную реструктуризацию. Банк будет принят банком Pekao S.A. 3 января 2021. Все депозиты клиентов будут полностью переданы банку-эквайеру, а также займы, а обслуживание клиентов не будет прекращено", - сообщили в BGF.

Отмечается, что украинский Идея Банк не принадлежал польскому банку напрямую. 100% акций украинского банка владеет польская компания Getin Holding, которая также была мажоритарным акционером Idea Bank S.A. (ей принадлежало 54,43% акций польского банка).

Таким образом, украинский Идея Банк сейчас не сменил владельца.

Idea Bank S.A. был на грани банкротства из-за отрицательного капитала в 130 млн долларов. Pekao получит субсидию в 218 млн злотых (58,6 млн долларов), чтобы помочь покрыть дефицит капитала Idea Bank.

Pekao возьмет на себя все депозиты и ссуды клиентов банка, но акционеры и держатели облигаций Idea Bank ничего не получат. В соответствии с принципом покрытия убытков владельцами банка, которому грозит банкротство, акции и субординированные облигации, выпущенные банком, будут погашены без денежной компенсации.

Клиенты Idea Bank SA не должны предпринимать никаких действий в связи с принудительной реструктуризацией. Деятельность учреждения не прекращается, все счета остаются активными, а их номера - неизменными. Доступ к Интернет-банкингу и мобильному приложению будет активным. Клиенты могут пользоваться карточками. А отделения Idea Bank будут доступны для клиентов под названием Bank Pekao S.A.

Владелец Idea Bank Лешек Чарнецки в заявлении на странице своего адвоката в Facebook осудил поглощение, заявив, что будет подавать иск о возмещении убытков и обжалует решение.

Еще в сентябре 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте мажоритарного владельца и главы наблюдательного совета польского Idea Bank Чарнецкого. Его подозревали в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 года Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки. Преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, может быть наказано 15 годами лишения свободы.

В прокуратуре считают, что Чарнецки лично способствовал продаже облигаций пирамиды GetBack через Idea Bank и должен понести за это ответственность.

Польская коллекторская компания GetBack покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций.

В 2018 году компания объявила о банкротстве. Выяснилось, что владельцы GetBack подделывали финансовую отчетность и выводили средства. Более 9 тысяч поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно.

Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых (675 млн долларов). Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

В декабря 2019 года польский Idea Bank объявил о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital почти за 1,4 млрд грн (58,5 млн долларов на тот момент), что соответствует около 1,6 капитала. Закрытие сделки планировалось до 31 мая 2020 года.

Однако в конце июня стало известно, что стороны расторгли договор, поскольку стороны не смогли в течение установленного срока согласовать новую цену продажи Идея Банка, которая изменилась из-за коронакризиса.

Dragon Capital решила купить Unex Bank. Компания Smart Holding Вадима Новинского и инвестгруппа Dragon Capital совместно с экс-главой Альфа Банка Иваном Свитеком подписали договор купли-продажи 75% акций АО "Юнекс Банк".

Польский Pekao до 2017 года входил в группу UniCredit, но был продан Польскому фонду развития и польской страховой компании PZU.