Приватбанк за полмиллиарда продает торговый центр в Днепре

10 самых интересных технологических разработок: чем удивил мир 2020 год Взлет и падение "марсианского" космического корабля, глобальный спутниковый интернет, "вечная" батарейка. Какие еще технологии поразили человечество в этом году? (укр)

Миллиарды на COVID-19: год закончился, куда ж ушли "коронавирусные" деньги 2020 заканчивается, а вместе с ним заканчивает действовать и так называемый коронавирусный фонд. Что смогли сделать чиновники на эти деньги и оправдал ли себя фонд как инструмент борьбы с COVID-19?(укр)