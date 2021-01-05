Приватбанк за полмиллиарда продает торговый центр в Днепре
Вторник, 5 января 2021, 10:40
Приватбанк совместно с ООО "Эксито Партнерс и Коэн Украина" - эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества банка - выставил на продажу ТЦ "Приозерный" в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что аукцион состоится 15 января 2021 года на сайте электронной торговой системы (ЕТС) EP Liquid, заявленная начальная стоимость - 518 млн грн.
В объявлении об аукционе говорится, что ТЦ расположен в Днепре на улице Боброва, 1.
Прилегающие земельные участки (12 участков) расположены по адресу: ул. Извилистая, 3 и 3а, ул. Таллинская, 2, 4, 6.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua