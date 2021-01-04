Ущерб в 14 миллионов: ГФС разоблачила схему неуплаты налогов

Сотрудники ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили схему неуплаты налогов в особо крупных размерах с участием иностранных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн грн, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

При этом, в ГФС не называют предприятий.

Отмечается, что во время обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент) и наличные средства в эквиваленте более 6 млн гривен.

"Изъятые при обыске вещественных доказательств присоединены к материалам уголовного производства и переданы на ответственное хранение. Ведется следствие", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда