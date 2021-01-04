В 2020 году рынок труда "просел" на треть

В прошлом году в результате коронакризиса на рынке труда спрос на специалистов упал на треть - в первую волну локдауна открытыми были до 42% вакансий по категориям в сравнении с 2019 годом.

Об этом говорится в материале ЭП.

Как свидетельствуют данные сайта поиска работы work.ua, в среднем каждый месяц в Украине всего открытыми были почти 45,7 тыс вакансий. В 2019 году этот показатель составлял почти 62,8 тыс предложений.

В период наиболее жесткого локдауна, апреле и мае, спрос на рынке труда по категориям упал более чем наполовину. В апреле он составил 47% по сравнению с апрелем-2019, в мае - только 42%.

С постепенным снятием карантина рынок возвращался на докризисный уровень и почти его достиг. В декабре 2020 году на сайте work.ua было всего 53,6 тыс вакансий - на 2,5% меньше, чем в декабре 2019 года.

Действия правительства по изменению карантина и настроений работодателей полностью коррелируются.

Например, на открытие в июне кафе (разрешили работать летним террасам) и восстановление работы транспорта рынок отреагировал увеличением вакансий почти на 50% (по сравнению с маем). А вот "карантин выходного дня", введенный в ноябре, привел к падению предложений на 8% по сравнению с октябрем.

Больше о том, как изменился рынок труда и чего ожидать от 2021 читайте в материале:

Как COVID-19 изменил рынок труда: зарплаты, вакансии, фрилансеры и прогнозы на 2021

Экономическая правда