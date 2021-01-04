Нацбанк запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Национальный банк Украины объявил о том, что начал продавать онлайн памятные монеты и сувенирную продукцию Банкнотно-монетного двора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Из 4 января начал работать интернет-магазин Нацбанка по ссылке https://coins.bank.gov.ua.

"Продажа осуществляется по розничной цене НБУ, а оплатить заказ можно карточкой НПС "ПРОСТІР", Visa или MasterCard.

Доставка возможна по всей Украине: вы выбираете услуги "Новой почты" или "Укрпочты". Также для удобства будет работать пункт самовывоза, который находится в помещении Национального банка по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А", - пояснили в регуляторе.

В НБУ отметили, что для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее.

Отметим, что до запуска возможности покупать памятные монеты онлайн их можно было приобрести непосредственно в НБУ и через банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Ощадбанк, ТАСкомбанк, Радабанк). Эта возможность сохраняется и в дальнейшем.

Экономическая правда