Bitcoin стремительно потерял в стоимости
Стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютой биржи Coindesk.
По состоянию на 13:15 по Киеву Bitcoin установился на уровне 29 771 доллар и продолжает падать. В 12:21 он достиг 28 504 долларов.
Потеря в стоимости наблюдается после прыжка 2-3 января, когда криптовалюта добавила в стоимости более 4 тысяч долларов с пиком в 34 366 долларов.
Другая криптовалюта, Ethereum, которая также возросла до рекорда в более тысячи долларов в сутки подорожала на 15,9% и стоит 945,8 долларов.
Экономическая правда
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