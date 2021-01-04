Все разделы
Укр / Рус

Bitcoin стремительно потерял в стоимости

Понедельник, 4 января 2021, 13:35
 

Стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютой биржи Coindesk.

По состоянию на 13:15 по Киеву Bitcoin установился на уровне 29 771 доллар и продолжает падать. В 12:21 он достиг 28 504 долларов.

Потеря в стоимости наблюдается после прыжка 2-3 января, когда криптовалюта добавила в стоимости более 4 тысяч долларов с пиком в 34 366 долларов.

Другая криптовалюта, Ethereum, которая также возросла до рекорда в более тысячи долларов в сутки подорожала на 15,9% и стоит 945,8 долларов.

 
coindesk

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

bitcoin криптовалюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Bitcoin перевалил за 30 тысяч долларов 2 января 2021, 16:47
Bitcoin за день вырос на 700 долларов и продолжает идти вверх 31 декабря 2020, 12:33
Биткоин обновил исторический максимум на уровне 28,4 тысяч долларов 30 декабря 2020, 10:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!